Ukrayna'dan Rusya'ya Storm Shadow Saldırısı! Kimyasal Tesis Hedef Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir kimyasal tesise saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Moskova’nın güneybatısında yer alan tesisin "geniş çaplı bir füze ve hava saldırısıyla" hedef alındığı bildirildi.

Saldırının detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Rus hava savunma sistemini aşan Storm Shadow tipi havadan fırlatılan füzeler” kullanıldığı ifade edildi. Ukrayna, bu tesisin “barut, patlayıcı ve roket yakıtı bileşenleri ürettiğini” belirterek, buranın Rusya’nın “askeri-sanayi kompleksinin önemli bir parçası” olduğunu vurguladı.

Rusya ise şu ana kadar saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve iddiaları doğrulamadı.

İNGİLTERE HİBE ETMİŞTİ

Storm Shadow füzeleri, İngiltere tarafından 2023 yılında Ukrayna’ya hibe edilmişti. 560 kilometre menzile sahip olan bu füzeler, Ukrayna’ya Rusya'nın iç bölgelerinde kritik hedeflere saldırma imkânı sağlıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kasım 2024’te Ukrayna’nın bu silahlarla Rus topraklarındaki hedefleri vurmasına onay vermişti. Aynı ay içinde Kiev, bu uzun menzilli füzeleri ilk kez sahada kullandı.

Kiev yönetimi ayrıca ABD’den yaklaşık 2 bin 400 kilometre menzilli Tomahawk seyir füzeleri talep etti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, kendi ülkesinin füze stoklarının azalabileceği gerekçesiyle bu talebe şu ana kadar onay vermedi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME: ALTI SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya da Ukrayna’ya yönelik saldırılarına gece boyunca devam etti. Yerel yetkililere göre, düzenlenen hava saldırılarında aralarında iki çocuğun da bulunduğu altı sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın hedefinde Kiev’in de olduğunu açıkladı.

Zelenski yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya uzun menzilli silah kapasitesiyle destek veren herkes, savaşın sona ermesini hızlandıracaktır” ifadelerini kullanarak Batılı müttefiklere çağrısını yineledi.

Kaynak: DHA