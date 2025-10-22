Etiyopya ve Uganda'da Katliam Gibi Kazalar! 78 Ölü Var

İki Afrika ülkesi Etiyopya ve Uganda'da meydana gelen katliam gibi kazalarda toplam 78 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Etiyopya ve Uganda'da Katliam Gibi Kazalar! 78 Ölü Var
Etiyopya’nın doğusundaki Shinile kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dewele kasabasından Dire Dawa kentine giden yolcu treninin raydan çıkarak, başka bir trenle çarpıştığını belirten yetkililer, kazanın büyük olasılıkla trenin eski ve aşırı yüklü olmasından kaynaklandığını açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

OTOBÜS KAZASINDA 63 ÖLÜ

Uganda’da da başkent Kampala ile Gulu’yu birbirine bağlayan ana yolda, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Uganda Etiyopya kaza
Son Güncelleme:
