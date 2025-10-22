Havada Panik! İletişim Kesildi, Acil İniş Yaptı

ABD'de Los Angeles'a giden bir yolcu uçağında kabin memurları ile iletişim kesilince büyük panik yaşandı. Uçak Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Son Güncelleme:
Havada Panik! İletişim Kesildi, Acil İniş Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın pilotunun, ‘kabin memurlarıyla iletişim kuramaması’ nedeniyle acil iniş yaptığı kaydedilerek, "İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sırada kabin memurları kokpit kapısını çalıyordu" ifadesine yer verildi.

Uçak acil inişin ardından Los Angeles'a devam etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Uçak
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
7 Dakikada Kayıp 88 Milyon Euro! Louvre Müzesi Soygununun Maliyeti Belli Oldu Louvre Müzesi Soygununun Maliyeti Belli Oldu
Putin ile Zirve Rötar Yedi, Budapeşte Buluşması Askıya Alındı: Trump Resti Çekti Putin ile Zirve Rötar Yedi, Budapeşte Buluşması Askıya Alındı: Trump Resti Çekti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu