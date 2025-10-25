Afganistan-Pakistan Krizi Son Buluyor! Barış Masası İstanbul’da Kuruluyor

Afganistan ve Pakistan arasında iki haftadır süren çatışmalar Türkiye’nin arabuluculuğunda sona eriyor. MİT’in devreye girmesiyle sağlanan ateşkesin ardından taraflar bugün İstanbul’da kalıcı barış için masaya oturuyor. Görüşmelerde terör, göç ve sınır güvenliği gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Afganistan ile Pakistan arasında haftalardır süren çatışmalar sona eriyor. Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik süreçte önemli bir aşamaya gelindi. MİT’in de aktif rol üstlendiği görüşmeler sonucunda iki ülke, bugün kalıcı barış görüşmeleri için İstanbul’da masaya oturacak.

KALICI BARIŞ MASASI İSTANBUL’DA KURULUYOR

Geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da 14 saat süren müzakerelerin ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınmıştı. Bugün İstanbul’da yapılacak toplantıda yalnızca ateşkesin sürdürülmesi değil, kalıcı barışın temellerinin de atılması hedefleniyor. Görüşmelerde terörle mücadele, sınır güvenliği ve göç yönetimi gibi kritik başlıklar masada olacak. Ayrıca tarafların taleplerini değerlendirecek ve anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak bir mekanizmanın oluşturulması da planlanıyor.

SINIR GERİLİMİ VE GÖÇ GÜNDEMDE

İki ülke arasında yıllardır süregelen Durand Hattı sınır anlaşmazlığı da toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Tarafların bu konuda kalıcı bir çözüm için ortak adımlar atması bekleniyor.
Afganistan ve Pakistan heyetlerinin, göçmen hareketliliği, sınırdaki güvenlik ihlalleri ve terör tehdidine karşı koordineli bir mekanizma oluşturması öngörülüyor.

TÜRKİYE’DEN YENİ BİR DİPLOMATİK HAMLE

Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze krizinde aktif diplomasi yürüten Türkiye, şimdi de Güney Asya’da barış sürecine öncülük ediyor. Ankara, İstanbul’da kurulacak barış masasının bölgesel istikrara katkı sağlamasını ve Afganistan-Pakistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasını hedefliyor.

