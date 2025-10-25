Filipinler’de Volkan Alarmı! Kanlaon Yanardağı Patladı

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı patladı. 2 kilometre yüksekliğe kül püskürten yanardağ için 2. seviye alarm verildi.

Filipinler’de Volkan Alarmı! Kanlaon Yanardağı Patladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipin Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 20.05'te faaliyete geçtiğini açıkladı. Açıklamada, patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü ve duman bulutunun kuzeydoğu yönüne sürüklendiği ifade edildi. Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden bir tahliyenin 'şimdilik' gerekli görülmediği bildirildi.

Filipinler’de Volkan Alarmı! Kanlaon Yanardağı Patladı - Resim : 1

ALARM VERİLDİ

Patlama sonrası bölgede halk nezdinde artan huzursuzluğa işaret eden 2. seviye alarm durumunun sürdüğü kaydedildi. Filipinler, Pasifik'te 'Ateş Kuşağı' olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Yanardağ
13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı! Tam 100 Tane... 13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Almanya Diken Üstünde! Korkutan Salgın Kontrolden Çıkıyor Almanya Diken Üstünde! Korkutan Salgın Kontrolden Çıkıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı! Tam 100 Tane... 13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı!
Akşam Yemeği Sonrası Panik! 18 Mahkum Hastanelik Oldu Akşam Yemeği Sonrası Panik! 18 Mahkum Hastanelik Oldu
Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama! Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama!
Filipinler’de Volkan Alarmı! Kanlaon Yanardağı Patladı Filipinler’de Volkan Alarmı! Kanlaon Yanardağı Patladı
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret