Karayipler Beşik Gibi Sallanıyor! Bölge Diken Üstünde

Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karayipler’de de hissedilen sarsıntının ardından bölgede 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha kaydedildi.

Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası’nın yaklaşık 162 kilometre batısında yerel saatle 08.38’de bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

USGS ada açıklarındaki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti. Karayipler'in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

