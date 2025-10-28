İsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Başbakan Binyamin Netanyahu’nun emriyle Gazze’ye hava saldırısı düzenlemesinin ardından, ABD yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance,Cumhuriyetçi senatörlerle Kongre'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan yardımcısı, Netanyahu'nun Gazze'ye 'şiddetli saldırılar' düzenleyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin temkinli konuştu.

'BARIŞ DEVAM EDECEK'

Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini 'ateşkesi ihlal etmekle suçladığına' belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez. Hamas veya Gazze'deki başka birinin (İsrail) askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna yanıt vermesini de bekliyoruz ancak bunlara rağmen barışın devam edeceğini düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu. Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA