İsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması Geldi

İsrail’in Gazze’ye yeniden hava saldırısı başlatmasının ardından ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Vance, "Ateşkes devam ediyor, küçük çatışmalar olabilir" dedi.

Son Güncelleme:
İsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Başbakan Binyamin Netanyahu’nun emriyle Gazze’ye hava saldırısı düzenlemesinin ardından, ABD yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance,Cumhuriyetçi senatörlerle Kongre'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan yardımcısı, Netanyahu'nun Gazze'ye 'şiddetli saldırılar' düzenleyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin temkinli konuştu.

'BARIŞ DEVAM EDECEK'

Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini 'ateşkesi ihlal etmekle suçladığına' belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez. Hamas veya Gazze'deki başka birinin (İsrail) askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna yanıt vermesini de bekliyoruz ancak bunlara rağmen barışın devam edeceğini düşünüyorum."

İsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması Geldi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu. Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

Trump’ın Barış Planı Sarsılıyor! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt!Trump’ın Barış Planı Sarsılıyor! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt!Dünya

Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!Dünya

Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze ABD
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump’ın Barış Planı Sarsılıyor! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt!
Beyaz Saray Açıkladı! Japonya'dan Flaş 'Trump' Hamlesi Beyaz Saray Açıkladı! Japonya'dan 'Trump' Hamlesi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’de Sürpriz Karar' 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar' 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı! Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı!
Türkiye’den İsrail’e 'Ateşkes' Uyarısı! Türkiye’den İsrail’e 'Ateşkes' Uyarısı!
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
AYM Noktayı Koydu! Memur ve Emekli İçin Kötü Haber AYM Noktayı Koydu! Memur ve Emekli İçin Kötü Haber