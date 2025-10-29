İsrail Ateşkese Rağmen Yine Saldırdı! Gazze'de Can Kaybı Artıyor

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail saldırılarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan bombardımanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail Ateşkese Rağmen Yine Saldırdı! Gazze'de Can Kaybı Artıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in dün akşam düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bazı yaralılar durumu ağır ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıplar var.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Bu arada İsrail’e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

Son olarak, İsrail’in dün akşamdan itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda daha önce 24’ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı. İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

İsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması Geldiİsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması GeldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik Gazze Ateşkes
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İsrail Yeniden Saldırıya Geçti, ABD'den 'Ateşkes' Açıklaması Geldi İsrail Gazze'ye Yeniden Saldırı Başlattı
Türkiye’den İsrail’e 'Ateşkes' Uyarısı! Türkiye’den İsrail’e 'Ateşkes' Uyarısı!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! Arama Kurtarma Çalışması Başladı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! 5 Kişi Enkaz Altında
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı! Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı!