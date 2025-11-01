Merkez Bankası'ndan Yeni 'Döviz' Kararı
Merkez Bankası firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı. Kararla birlikte firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulaması 30 Nisan 2026'da sona erecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatılmasını kararlaştırdı.
