Kurda Tansiyon Yükseliyor! Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 26 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları güne yeniden yukarı yönlü başladı. Haftanın ikinci işlem gününde dolar 42,4690 TL, euro ise 49,2260 TL seviyelerinden açılış yaptı. Bir önceki gün kapanışta dolar 42,4270 TL’den, euro ise 49,1270 TL’den işlem görmüştü.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanma, hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Özellikle iç ve dış gelişmelerin etkisiyle dövizdeki yükseliş eğilimi yeni günde de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, dün itibarıyla efektif dolar kuru alışta 42,3372 TL, satışta 42,5068 TL olarak duyuruldu. Önceki gün bu rakamlar alışta 42,3379 TL ve satışta 42,5075 TL düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar 1,3185 ve dolar/yen 156,035 seviyelerinde seyretti. Küresel piyasalardaki yön arayışı, TL üzerindeki baskıyı da artırıyor.

GÜNCEL DÖVİZ RAKAMLARI BELLİ OLDU

Haftanın ikinci gününde Dolar/TL 42,4055 (alış) – 42,4887 (satış) seviyelerinde işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 49,1626 TL seviyelerinde dengelendi.

