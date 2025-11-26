Altında İbre Yukarı! Gram ve Çeyrek Fiyatlarında Yeni Zirveler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcılar, altındaki anlık ve güncel fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor. Fed’in yıl sonuna yaklaşırken faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi, değerli metalde yukarı yönlü ivmeyi destekliyor. Buna ek olarak doların zayıflaması, altının küresel piyasalarda daha erişilebilir hale gelmesini sağladı.

Geçtiğimiz ay 4 bin 380 doları aşarak tarihi zirvesine ulaşan ons altın, sonrasında bir miktar geri çekilse de 4 bin dolar seviyesinin üzerinde dengede kalıyor. Yıl başından bu yana yüzde 55’in üzerinde değer kazanan altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık yükselişine doğru ilerliyor.

Peki, çeyrek, gram ve diğer altın türlerinde son rakamlar ne?

İşte 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 5.680,3340

Satış: 5.681,3030

ALTIN/ONS (USD)

Alış: 4.140,95

Satış: 4.142,13

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.088,5300

Satış: 9.288,9300

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.354,0100

Satış: 37.041,9700

TAM ALTIN

Alış: 37.731,00

Satış: 38.031,00

YARIM ALTIN

Alış: 18.118,59

Satış: 18.575,57

ZİYNET ALTINI

Alış: 36.350,78

Satış: 37.037,52

ATA ALTIN

Alış: 38.188,18

Satış: 39.152,00

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.190,66

Satış: 4.295,28

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.280,32

Satış: 5.526,95

GREMSE ALTIN

Alış: 93.979,00

Satış: 94.932,00

Kaynak: Haber Merkezi