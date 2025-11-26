Altında İbre Yukarı! Gram ve Çeyrek Fiyatlarında Yeni Zirveler
Altın, Fed’in faiz ihtimali ve doların düşüşü etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni zirvelere ulaşırken, ons altın 4 bin doların üzerinde dengede kalıyor. 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…
Yatırımcılar, altındaki anlık ve güncel fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor. Fed’in yıl sonuna yaklaşırken faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi, değerli metalde yukarı yönlü ivmeyi destekliyor. Buna ek olarak doların zayıflaması, altının küresel piyasalarda daha erişilebilir hale gelmesini sağladı.
Geçtiğimiz ay 4 bin 380 doları aşarak tarihi zirvesine ulaşan ons altın, sonrasında bir miktar geri çekilse de 4 bin dolar seviyesinin üzerinde dengede kalıyor. Yıl başından bu yana yüzde 55’in üzerinde değer kazanan altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık yükselişine doğru ilerliyor.
Peki, çeyrek, gram ve diğer altın türlerinde son rakamlar ne?
İşte 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış: 5.680,3340
Satış: 5.681,3030
ALTIN/ONS (USD)
Alış: 4.140,95
Satış: 4.142,13
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.088,5300
Satış: 9.288,9300
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.354,0100
Satış: 37.041,9700
TAM ALTIN
Alış: 37.731,00
Satış: 38.031,00
YARIM ALTIN
Alış: 18.118,59
Satış: 18.575,57
ZİYNET ALTINI
Alış: 36.350,78
Satış: 37.037,52
ATA ALTIN
Alış: 38.188,18
Satış: 39.152,00
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.190,66
Satış: 4.295,28
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.280,32
Satış: 5.526,95
GREMSE ALTIN
Alış: 93.979,00
Satış: 94.932,00
Kaynak: Haber Merkezi