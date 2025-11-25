İstanbul Karanlığa Gömülecek! İşte 31 İlçede Saat Saat Elektrik Kesintisi! Elektrikler ne Zaman Gelecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi planlanıyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasını kapsayan çalışmada toplam 31 ilçede, bakım, onarım ve şebeke yenileme faaliyetleri nedeniyle elektrik belirli saat aralıklarında kesilecek. Kesintiler gün boyu farklı bölgelerde etkili olurken, vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, çalışmalar planlı bakım ve yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Enerji kalitesini artırmak ve arıza riskini azaltmak amacıyla yapılacak bu çalışma, kentin büyük bölümünü etkileyecek.

KESİNTİLER GECE YARISINDAN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Planlamaya göre bazı bölgelerde kesintiler 00.00 itibarıyla başlayacak. Kesintiler, özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye başta olmak üzere şehrin büyük bölümünü etkileyecek.

ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Bazı bölgelerde kesintiler akşam saatlerine kadar uzayacak.

Örneğin Arnavutköy Deliklikaya ve Ömerli çevresinde 00.00–07.00 arasında, Silivri’nin bazı mahallelerinde 00.00–01.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Pek çok ilçede kesintiler sabah 09.00’dan akşam 17.00–18.00’e kadar sürecek. Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Silivri ve birçok ilçede 09.00–17.00 / 18.00 aralığında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bazı hatlarda ise kesintiler akşam saatlerine kadar uzanacak. Örneğin Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 10.00–20.00, Sarıyer ve çevresinde 09.00–18.00 aralığında elektrik kesintisi planlanıyor.

NEDEN ELEKTRİK KESİLECEK?

Dağıtım şirketi kesintilerin, tamamen planlı bir çalışma kapsamında yapıldığını belirtti. Bunlar arasında:

Şebeke iyileştirme ve kablo yenileme çalışmaları

Trafo merkezi (TM) bakımları

Havai hat ve yeraltı kablo onarımları

Yeni abone bağlantıları

SCADA/OSOS otomasyon yatırımları

Çalışmaların amacı: Elektrik altyapısını güçlendirmek, uzun vadeli arıza risklerini azaltmak ve daha istikrarlı enerji sağlamak.

KESİNTİ OLACAK İLÇELER

26 Kasım 2025’te elektrik kesintisi uygulanacak başlıca ilçeler arasında şunlar yer alıyor:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece

Detaylı mahalle listeleri dağıtım şirketinin resmi planlı kesinti sayfasında paylaşılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi