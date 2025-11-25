15 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde

Kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilaç daha SGK tarafından geri ödeme listesinde alındı.

Son Güncelleme:
15 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

