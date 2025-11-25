Tapu Sahipleri İçin Son 5 Gün! Cezası Belli Oldu! e-Devlet’ten Hemen Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Aralık son gün olarak belirlenirken, uzmanlar borcu bulunan vatandaşları gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini zamanında yapmaları konusunda uyarıyor. Vergisini geç ödeyenler için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Vatandaşlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ya da bağlı oldukları belediyelerin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alabilir. Öte yandan Meclis’in, 2026 yılında aşırı artışların önüne geçilmesi amacıyla emlak vergisiyle ilgili düzenlemeyi gündemine alması bekleniyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Uzmanlar, 1 Aralık yaklaşırken emlak vergisinden kimlerin muaf olduğuna dair önemli detayları da paylaştı. Buna göre aşağıdaki gruplar emlak vergisi ödemiyor:

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

Geliri yalnızca SGK emekli aylığından oluşan emekliler

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

EMEKLİLER İÇİN "ÇALIŞMAMA ŞARTI"

Emekli vatandaşların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için aktif bir işte çalışmamaları gerekiyor. Emekli maaşı alıp aynı zamanda ticari faaliyet sürdüren veya ücret karşılığı çalışanlar muafiyetten yararlanamıyor. Ancak iş hayatlarını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye giriyor.

Ayrıca hem geliri olmayan kişilerin hem de emeklilerin, mevduat faizi, temettü ve benzeri gelirlerinin toplamının geçen yıl 230 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

YENİ EMEKLİLERE MUAFİYET 2026’DA BAŞLAYACAK

Bu yıl emeklilik dilekçesi veren kişilerin, 2025 yılı emlak vergisini ödeme yükümlülüğü sürüyor. Bu gruptaki vatandaşlar muafiyet hakkından ancak 2026 yılından itibaren yararlanabilecek.

KİRADA OTURAN VE EVİNİ KİRAYA VERENLER İÇİN AYRINTILI KURALLAR

Muafiyet var:

Sahip olduğu tek evi kiraya verip, kendisi başka bir evde kirada oturanlar, muafiyetten yararlanmaya devam ediyor.

Muafiyet yok:

Tek evini kiraya verip, kendisi kira ödemeden (lojmanda, aile yanında vb.) oturanların vergi ödemesi gerekiyor.

SATILAN EVDE VERGİYİ KİM ÖDER?

Aynı yıl içinde evi satanlar için emlak vergisi sorumluluğu eski malikte kalıyor. Alıcı ise ilk vergisini 2026 yılından itibaren ödemeye başlıyor.

Yeni ev alanların yıl sonuna kadar belediyeye bildirim yapması zorunlu. Tapu tescili yılın son 3 ayında yapıldıysa bildirim, tescil tarihini izleyen 3 ay içinde yapılabiliyor. Bildirimlerin e-Devlet’ten de yapılabildiği, süresinde bildirim yapmayanlara ise ceza uygulandığı hatırlatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi