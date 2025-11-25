Tapu Sahipleri İçin Son 5 Gün! Cezası Belli Oldu! e-Devlet’ten Hemen Kontrol Edin

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün 1 Aralık. Uzmanlar, gecikme faizi yüzde 3,7 olduğu için vatandaşların borçlarını e-Devlet’ten kontrol ederek zamanında ödemesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler ve şehit yakınlarının hangi koşullarda vergiden muaf olduğu da netleşti.

Tapu Sahipleri İçin Son 5 Gün! Cezası Belli Oldu! e-Devlet’ten Hemen Kontrol Edin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Aralık son gün olarak belirlenirken, uzmanlar borcu bulunan vatandaşları gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini zamanında yapmaları konusunda uyarıyor. Vergisini geç ödeyenler için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Vatandaşlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ya da bağlı oldukları belediyelerin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alabilir. Öte yandan Meclis’in, 2026 yılında aşırı artışların önüne geçilmesi amacıyla emlak vergisiyle ilgili düzenlemeyi gündemine alması bekleniyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Uzmanlar, 1 Aralık yaklaşırken emlak vergisinden kimlerin muaf olduğuna dair önemli detayları da paylaştı. Buna göre aşağıdaki gruplar emlak vergisi ödemiyor:

  • Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler
  • Geliri yalnızca SGK emekli aylığından oluşan emekliler
  • Engelliler
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri

EMEKLİLER İÇİN "ÇALIŞMAMA ŞARTI"

Emekli vatandaşların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için aktif bir işte çalışmamaları gerekiyor. Emekli maaşı alıp aynı zamanda ticari faaliyet sürdüren veya ücret karşılığı çalışanlar muafiyetten yararlanamıyor. Ancak iş hayatlarını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye giriyor.

Ayrıca hem geliri olmayan kişilerin hem de emeklilerin, mevduat faizi, temettü ve benzeri gelirlerinin toplamının geçen yıl 230 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

YENİ EMEKLİLERE MUAFİYET 2026’DA BAŞLAYACAK

Bu yıl emeklilik dilekçesi veren kişilerin, 2025 yılı emlak vergisini ödeme yükümlülüğü sürüyor. Bu gruptaki vatandaşlar muafiyet hakkından ancak 2026 yılından itibaren yararlanabilecek.

KİRADA OTURAN VE EVİNİ KİRAYA VERENLER İÇİN AYRINTILI KURALLAR

Muafiyet var:

Sahip olduğu tek evi kiraya verip, kendisi başka bir evde kirada oturanlar, muafiyetten yararlanmaya devam ediyor.

Muafiyet yok:

Tek evini kiraya verip, kendisi kira ödemeden (lojmanda, aile yanında vb.) oturanların vergi ödemesi gerekiyor.

SATILAN EVDE VERGİYİ KİM ÖDER?

Aynı yıl içinde evi satanlar için emlak vergisi sorumluluğu eski malikte kalıyor. Alıcı ise ilk vergisini 2026 yılından itibaren ödemeye başlıyor.

Yeni ev alanların yıl sonuna kadar belediyeye bildirim yapması zorunlu. Tapu tescili yılın son 3 ayında yapıldıysa bildirim, tescil tarihini izleyen 3 ay içinde yapılabiliyor. Bildirimlerin e-Devlet’ten de yapılabildiği, süresinde bildirim yapmayanlara ise ceza uygulandığı hatırlatılıyor.

'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok Baskın'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok BaskınGüncel

Asgari Ücrette Sürpriz Zam Sinyali! 'Ankara'dan Aldığım Bilgi' Diyerek Rakam VerdiAsgari Ücrette Sürpriz Zam Sinyali! 'Ankara'dan Aldığım Bilgi' Diyerek Rakam VerdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emlak Vergisi e-Devlet
Bakan Murat Kurum’dan Yüzyılın Konut Projesi Mesajı! 'Türkiye’yi Ev Sahibi Yapacağız' Bakan Murat Kurum’dan Yüzyılın Konut Projesi Mesajı! 'Türkiye’yi Ev Sahibi Yapacağız'
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
15 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde 15 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu