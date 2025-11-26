Teknoloji Devi Yapay Zeka İçin Binlerce Kişiyi İşten Çıkarıyor

Bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, yapay zekâ yatırımlarını büyütme hedefiyle 4 bin ila 6 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Daha önce Google, Microsoft ve Amazon da benzer gerekçelerle iş gücünde küçülmeye gitmişti.

Teknoloji Devi Yapay Zeka İçin Binlerce Kişiyi İşten Çıkarıyor
Bilgisayar ve yazıcı sektörünün önde gelen şirketlerinden HP, yapay zekâ odaklı dönüşüm stratejisi kapsamında dünya genelinde kapsamlı bir küçülmeye gidileceğini duyurdu. Şirketin yıllık raporunda yer alan bilgilere göre, 2028 yılı sonuna kadar 4 bin ila 6 bin çalışanın işine son verilmesi planlanıyor. Bu sayı, HP’nin mevcut çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

YATIRIMLARA KAYNAK AKTARILACAK

Raporda, iş gücünde yapılacak azaltmanın temel amacının yapay zekâ kapasitesini geliştirmek ve inovasyon süreçlerini hızlandırmak olduğu belirtildi. HP, bu dönüşümle müşteri memnuniyetini artırmayı ve yeni nesil teknolojilere daha güçlü bir şekilde yönelmeyi hedefliyor.

Şirket, yapay zekâ destekli operasyonlarla 2028 yılı sonuna kadar yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf elde etmeyi öngörüyor. Yeniden yapılanma sürecinin ilk etapta 650 milyon dolar maliyet yaratacağı da raporda ifade edildi.

SEKTÖRDE İŞTEN ÇIKARMALAR YAYGINLAŞIYOR

HP’nin kararı, teknoloji sektöründe yapay zekâ temelli yeniden yapılanma trendinin son örneklerinden biri oldu. Google, Microsoft, Amazon gibi dev şirketler son yıllarda çok sayıda pozisyonu AI yatırımlarına alan açmak amacıyla kapatmıştı. Amazon, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, yapay zekânın şirket içi organizasyonlarda köklü değişikliklere neden olduğunu belirterek 14 bin idarî pozisyonun kaldırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

