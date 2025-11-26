Özel Otoyollardaki 'HGS Tuzağı' Vatandaşı Çileden Çıkardı! Aynı Gün Ödense Bile Eve Haciz Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de özel otoyollarda uygulanan geçiş sistemi yüzünden milyonlarca sürücü mağduriyet yaşıyor. HGS bakiyesi geçiş sırasında yetersiz görüldüğünde işlem anında ihlalli sayılıyor. Vatandaş aynı gün bakiye yüklese bile sistem bunu geçerli kabul etmiyor ve kısa sürede icra işlemleri başlatılıyor. Borç hızla katlanırken sürücüler kendilerini bir anda haciz tehdidiyle karşı karşıya buluyor.

VATANDAŞ HGS SİSTEMİNDEKİ TUZAĞA TEPKİLİ

Uzun süredir gündemden düşmeyen şikayetler özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunlaşıyor. Sürücüler, sistemdeki bu uygulamanın bilinçli bir şekilde gelir kapısına dönüştürüldüğünü savunuyor. HGS’de çok küçük bir eksik bakiye dahi geçiş ihlali kapsamına alınıyor. Vatandaş borcunu aynı gün yatırsa bile geçmiş kabul edilmiyor ve ceza işlemi durdurulmuyor.

BİRLİKTE ÇALIŞILAN HUKUK BÜROLARI SÜREÇTE DEVREYE GİRİYOR

İhlalli geçiş kayda düştükten bir süre sonra sürücüler hukuk büroları tarafından aranarak borç uyarısı alıyor. Eğer ödeme yapılmazsa sürecin icraya verildiği bildiriliyor. Bazı vatandaşların evlerine haciz tebligatı dahi gittiği belirtiliyor. Ücret düşük olsa bile faiz, işlem masrafları ve avukatlık ücretleri devreye giriyor. Birkaç yüz liralık geçiş ücreti, kısa sürede binlerce liraya dönüşebiliyor.

1.000 TL’lik bir ihlalli geçişin 10 bin TL’nin üzerine çıktığı örnekler bulunuyor. Vatandaş borçtan haberdar bile değilken bir anda icralık oluyor ve neye uğradığını anlamıyor.

DEVLET OTOYOLUNDA HAK VAR, ÖZELDE YOK

Vatandaşların en çok eleştirdiği nokta, devlet ile özel otoyollar arasındaki fark. Devlete ait otoyollarda sürücüler bakiye eksikliği durumunda 15 gün içinde yükleme yaparak borcunu kapatabiliyor. Ancak özel işletmelerde böyle bir süre tanınmıyor. Geçiş anında bakiye yoksa borç kesinleşmiş sayılıyor ve işlem geri alınamıyor.

Bu nedenle yaz tatiline, memleket ziyaretine ya da bayram yolculuğuna çıkan birçok kişinin dönüşünde icra uyarılarıyla karşılaştığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA İSYAN DALGA DALGA YAYILIYOR

Sosyal medyada paylaşılan mağduriyet örnekleri her geçen gün artıyor. Bazı vatandaşlar 380 TL’lik geçiş için 4 bin 500 TL ödemek zorunda kaldığını aktarıyor. Başka bir sürücü ise 16 TL olan HGS borcunun bilgilendirme yapılmadığı için önce 1.600 TL’ye, ardından faizlerle beraber 30 bin TL’ye yükseldiğini ifade ediyor.

Paylaşımlar altında toplanan binlerce kullanıcı, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek acil yasal düzenleme çağrısında bulunuyor.

“BU UYGULAMA ARTIK SON BULSUN”

Sürücüler, özel otoyol işletmelerinin bu sistemle ciddi kazanç sağladığını ve mağduriyetleri görmezden geldiğini söylüyor. Vatandaşlar, “HGS eksik diye aynı gün ödeme yapan kişiler icralık olamaz. Bu adaletsizlik son bulmalı." diyerek isyan ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi