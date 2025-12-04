Doğum İzninde Büyük Değişiklik: Yeni Model Geliyor! Milyonları İlgilendiren Çalışma Tamamlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan doğum izni düzenlemesine ilişkin çalışma artık son aşamaya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı taslak, AK Parti Meclis Grubu tarafından önümüzdeki hafta ele alınacak ve düzenlemeye son şekli verilecek.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİLİYOR

Mevcut uygulamada annelere doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı tanınıyor. Taslak düzenleme ile bu sürenin 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor. Doğum sonrası sürenin uzatılmasıyla hem anne hem de bebek için daha sağlıklı bir bakım sürecinin oluşturulması amaçlanıyor.

BABALIK İZNİ ARTIRILACAK VE EŞİTLENECEK

Düzenlemenin önemli bölümünü babalık izni oluşturuyor. İşçi babaların şu anda 5 gün olan izin hakkının 10 güne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca işçi annelere de memurlarla eşit süt izni hakkı tanınarak, her iki kesim arasında yıllardır süren ayrımın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İŞ HAYATINDA KADIN AYRIMCILIĞINA KARŞI DENGE ARAYIŞI

Hükümetin izinleri daha da uzatmaya istekli olduğu belirtilse de ekonomi yönetimi, bu durumun özel sektörde kadın istihdamını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Uzun doğum izninin “kadın çalışan tercih edilmiyor” algısını güçlendirme riski gözetilerek, iş hayatı ile aile politikaları arasında denge kuran bir formül üzerinde duruluyor.

DÜŞEN DOĞUM ORANLARI HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Türkiye’de nüfus artış hızının 1,48’den 1,42’ye gerilemesi bekleniyor. Çalışan kadınlarda bu oranın 1,38’e kadar düşmesi, yeni sosyal desteklerin devreye alınmasını zorunlu kıldı. Bu kapsamda:

Mahalle tipi kreşlerin artırılması

Çocuk bakım desteğinin genişletilmesi

Ev kadınlarına yönelik emeklilik ve vergi teşvikleri gündemde bulunuyor.

AİLE VE ÇOCUK DOSTU POLİTİKALAR GÜÇLENDİRİLECEK

Kaynaklar, toplumun yaklaşık yüzde 20’sinin tek başına yaşadığını belirterek aile kurmayı teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırılacağını aktarıyor. Hedef, hem nüfusun yenilenme hızını korumak hem de aile yapısını destekleyici politikaları güçlendirmek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi