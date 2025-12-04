Doğum İzninde Büyük Değişiklik: Yeni Model Geliyor! Milyonları İlgilendiren Çalışma Tamamlandı

Anne ve babaların izin haklarını genişleten yeni düzenleme Meclis gündemine geliyor. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını içeren taslak tamamlandı. AK Parti, işçi ve memur ayrımını gideren düzenlemeyi önümüzdeki hafta masaya yatıracak.

Doğum İzninde Büyük Değişiklik: Yeni Model Geliyor! Milyonları İlgilendiren Çalışma Tamamlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan doğum izni düzenlemesine ilişkin çalışma artık son aşamaya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı taslak, AK Parti Meclis Grubu tarafından önümüzdeki hafta ele alınacak ve düzenlemeye son şekli verilecek.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİLİYOR

Mevcut uygulamada annelere doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı tanınıyor. Taslak düzenleme ile bu sürenin 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor. Doğum sonrası sürenin uzatılmasıyla hem anne hem de bebek için daha sağlıklı bir bakım sürecinin oluşturulması amaçlanıyor.

BABALIK İZNİ ARTIRILACAK VE EŞİTLENECEK

Düzenlemenin önemli bölümünü babalık izni oluşturuyor. İşçi babaların şu anda 5 gün olan izin hakkının 10 güne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca işçi annelere de memurlarla eşit süt izni hakkı tanınarak, her iki kesim arasında yıllardır süren ayrımın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İŞ HAYATINDA KADIN AYRIMCILIĞINA KARŞI DENGE ARAYIŞI

Hükümetin izinleri daha da uzatmaya istekli olduğu belirtilse de ekonomi yönetimi, bu durumun özel sektörde kadın istihdamını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Uzun doğum izninin “kadın çalışan tercih edilmiyor” algısını güçlendirme riski gözetilerek, iş hayatı ile aile politikaları arasında denge kuran bir formül üzerinde duruluyor.

DÜŞEN DOĞUM ORANLARI HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Türkiye’de nüfus artış hızının 1,48’den 1,42’ye gerilemesi bekleniyor. Çalışan kadınlarda bu oranın 1,38’e kadar düşmesi, yeni sosyal desteklerin devreye alınmasını zorunlu kıldı. Bu kapsamda:

  • Mahalle tipi kreşlerin artırılması
  • Çocuk bakım desteğinin genişletilmesi
  • Ev kadınlarına yönelik emeklilik ve vergi teşvikleri gündemde bulunuyor.

AİLE VE ÇOCUK DOSTU POLİTİKALAR GÜÇLENDİRİLECEK

Kaynaklar, toplumun yaklaşık yüzde 20’sinin tek başına yaşadığını belirterek aile kurmayı teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırılacağını aktarıyor. Hedef, hem nüfusun yenilenme hızını korumak hem de aile yapısını destekleyici politikaları güçlendirmek.

Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın AlmayınSahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın AlmayınEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Doğum İzni
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yine Zam Geldi! İşte 4 Aralık 2025 Güncel Motorin, Benzin ve LPG Fiyatları... Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Yine Zam Geldi
Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar… Eşinin Mesleği Şaşkınlık Yarattı Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar…
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu
Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın
Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti!
Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat