Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yine Zam Geldi! İşte 4 Aralık 2025 Güncel Motorin, Benzin ve LPG Fiyatları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelere paralel olarak değişmeye devam ediyor. Sürücüler, motorin, benzin ve otogazda yaşanan fiyat güncellemelerini yakından takip ederken, 4 Aralık 2025 Perşembe gününe yeni bir zam haberiyle uyanıldı.

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte ÖTV kaynaklı artışlar, pompaya da yansımayı sürdürüyor. “Benzin bugün ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL oldu?”, “LPG’ye zam var mı?” sorularına yanıt arayan araç sahipleri için son tablo belli oldu.

LPG'YE ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’ye 80 kuruş zam uygulanırken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Böylece araç sahipleri özellikle otogaz kullananlar için maliyetlerin arttığı yeni bir güne başlamış oldu.

Akaryakıt fiyatları illere ve ilçelere göre farklılık gösterirken, sürücüler yakıt almadan önce güncel listeyi kontrol etmeye devam ediyor.

Araç sahipleri ise akaryakıt tabelasındaki son durumu merak ediyor? Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

54.40 TL Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

55.08 TL LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

54.25 TL Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

54.93 TL LPG litre fiyatı: 27.88 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

55.60 TL Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

56.45 TL LPG litre fiyatı: 28.33 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

55.26 TL Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

56.11 TL LPG litre fiyatı: 28.40 TL

Kaynak: Haber Merkezi