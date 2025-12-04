Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 4 Aralık Perşembe Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Haftanın dördüncü gününde dolar 42, euro ise 49 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte güncel döviz kurlarında son durum...

Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 4 Aralık Perşembe Güncel Döviz Kurları
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1657, sterlin/dolar paritesi 1,3333 ve dolar/yen paritesi 155,360 düzeyinde.

DOLAR NE KADAR?

Yeni günde Dolar/TL 42,4529 (alış) 42,4931'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,5751 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

