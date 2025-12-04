Piyasa Nefesini Tuttu: Fed Beklentileri Altını Sıkıştırdı: Gözler Kritik Seviyelerde
Altın piyasasında 4 Aralık 2025’te dalgalı seyir sürüyor. Ons altın 4.214 dolarda, gram altın ise 5.700 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Uzmanlar, güçlü direnç seviyeleri ve Fed beklentilerinin fiyatları şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.
4 Aralık 2025 Perşembe günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Son günlerde dalgalı bir grafik izleyen değerli metal, yatırımcıların yakın takibinde. Ons altın 4.214 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise 5.700 TL bandının üzerinde yer alıyor.
Uzmanlar, ons fiyatının hafta boyunca 4.245 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed’e yönelik beklentilerin fiyat hareketlerini şekillendirdiğini belirtiyor. Öte yandan, iç piyasada son günlerde spot ve fiziki altın fiyatları arasındaki makasın daraldığı ifade ediliyor.
İşte 4 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram Altın
Alış: 5.731,7460
Satış: 5.732,5380
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.213,61
Satış: 4.214,46
Alış: 9.170,7900
Satış: 9.372,7000
Cumhuriyet Altını
Alış: 36.683,1700
Satış: 37.376,1500
Tam Altın
Alış: 37.558,00
Satış: 37.851,00
Yarım Altın
Alış: 18.285,51
Satış: 18.746,72
Ziynet Altını
Alış: 36.685,66
Satış: 37.378,78
Ata Altın
Alış: 38.446,36
Satış: 39.425,79
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.175,79
Satış: 4.277,32
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.256,15
Satış: 5.500,70
Gremse Altın
Alış: 93.549,00
Satış: 94.483,00
Kaynak: Haber Merkezi