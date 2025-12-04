Piyasa Nefesini Tuttu: Fed Beklentileri Altını Sıkıştırdı: Gözler Kritik Seviyelerde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

4 Aralık 2025 Perşembe günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Son günlerde dalgalı bir grafik izleyen değerli metal, yatırımcıların yakın takibinde. Ons altın 4.214 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise 5.700 TL bandının üzerinde yer alıyor.

Uzmanlar, ons fiyatının hafta boyunca 4.245 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed’e yönelik beklentilerin fiyat hareketlerini şekillendirdiğini belirtiyor. Öte yandan, iç piyasada son günlerde spot ve fiziki altın fiyatları arasındaki makasın daraldığı ifade ediliyor.

İşte 4 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 5.731,7460

Satış: 5.732,5380

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.213,61

Satış: 4.214,46

Çeyrek Altın

Alış: 9.170,7900

Satış: 9.372,7000

Cumhuriyet Altını

Alış: 36.683,1700

Satış: 37.376,1500

Tam Altın

Alış: 37.558,00

Satış: 37.851,00

Yarım Altın

Alış: 18.285,51

Satış: 18.746,72

Ziynet Altını

Alış: 36.685,66

Satış: 37.378,78

Ata Altın

Alış: 38.446,36

Satış: 39.425,79

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.175,79

Satış: 4.277,32

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.256,15

Satış: 5.500,70

Gremse Altın

Alış: 93.549,00

Satış: 94.483,00

Kaynak: Haber Merkezi