Piyasa Nefesini Tuttu: Fed Beklentileri Altını Sıkıştırdı: Gözler Kritik Seviyelerde

Altın piyasasında 4 Aralık 2025’te dalgalı seyir sürüyor. Ons altın 4.214 dolarda, gram altın ise 5.700 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Uzmanlar, güçlü direnç seviyeleri ve Fed beklentilerinin fiyatları şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.

Son Güncelleme:
Piyasa Nefesini Tuttu: Fed Beklentileri Altını Sıkıştırdı: Gözler Kritik Seviyelerde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

4 Aralık 2025 Perşembe günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Son günlerde dalgalı bir grafik izleyen değerli metal, yatırımcıların yakın takibinde. Ons altın 4.214 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise 5.700 TL bandının üzerinde yer alıyor.

Uzmanlar, ons fiyatının hafta boyunca 4.245 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed’e yönelik beklentilerin fiyat hareketlerini şekillendirdiğini belirtiyor. Öte yandan, iç piyasada son günlerde spot ve fiziki altın fiyatları arasındaki makasın daraldığı ifade ediliyor.

İşte 4 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 5.731,7460

Satış: 5.732,5380

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.213,61

Satış: 4.214,46

Çeyrek Altın

Alış: 9.170,7900

Satış: 9.372,7000

Cumhuriyet Altını

Alış: 36.683,1700

Satış: 37.376,1500

Tam Altın

Alış: 37.558,00

Satış: 37.851,00

Yarım Altın

Alış: 18.285,51

Satış: 18.746,72

Ziynet Altını

Alış: 36.685,66

Satış: 37.378,78

Ata Altın

Alış: 38.446,36

Satış: 39.425,79

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.175,79

Satış: 4.277,32

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.256,15

Satış: 5.500,70

Gremse Altın

Alış: 93.549,00

Satış: 94.483,00

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Asgari Ücrette İlk Toplantı Tarihi Belli Oldu Asgari Ücrette İlk Toplantı Tarihi Belli Oldu
Dev Bankadan Kritik Uyarı! Altında Yeni Zirve Geliyor Dev Bankadan Kritik Uyarı! Altında Yeni Zirve Geliyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti!
Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat
Kanserle Savaşan Sanatçı Soner Olgun'dan Haber Var Kanserle Savaşan Sanatçıdan Haber Var
Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü
HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de HSK'nın Atama Kararları Resmi Gazete'de