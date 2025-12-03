Dev Bankadan Kritik Uyarı! Altında Yeni Zirve Geliyor

ABD merkezli dev banka JPMorgan, 2026 yılı için bakır ve altına ilişkin tahminlerini paylaştı. Buna göre, altının ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceği bekleniyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle döviz ve altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, ABD merkezli bankacılık devi JPMorgan, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki madencilik ve çelik şirketlerine yönelik 2026 yılı beklenti raporunda altın, bakır ve alüminyum analizlerini de paylaştı.

Banka analistleri, 2026 için en güçlü yatırım temalarının bakır ve altın olduğunu vurgulayarak bakırın ton fiyatının 12 bin doları aşabileceğini öngördü. Bu beklentinin arkasında yaklaşık 800 bin tonluk arz kesintisi ve on yıl boyunca derinleşmesi öngörülen açığın yer aldığı belirtildi.

PETROLDE GÖRÜNÜM ZAYIF

Altının ons fiyatının ise 5 bin doların üzerine çıkabileceği, merkez bankalarının alımları ve portföy çeşitlendirme eğilimleriyle destekleneceği bildirildi.

Brent petrol için görünümün ise daha zayıf olduğu görüldü. JPMorgan, 2026 yılında ortalama fiyatın varil başına 58 dolar seviyesine gerilemesini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
