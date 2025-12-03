O Memurların Maaşına 30 Bin TL Zam Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca asgari ücretli, memurlar ve emekliler alacakları maaş zammına odaklanırken oranların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan bazı üst düzey memurları sevindirecek bir haber geldi. Yönetici kademesindeki memurların maaşlarına seyyanen zam öngören teklif kabul edildi.

Düzenlemeden sayıları 30 bini bulan genel müdür, daire başkanı, kurum başkanı, müfettiş ve uzman gibi kritik görevdeki yöneticilerin yararlanması bekleniyor.

Merkez- taşra statüsü ayrımından kaynaklanan bazı meslek grupları ise yapılacak iyileştirmenin dışında kalacak. Taşra statüsünde sayılan gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet, milli emlak uzmanları, sosyal güvenlik gibi kamu çalışanları seyyanen zamdan yararlanamayacak.

Teklifte öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendisler de yer almadı.

Yapılan değişikliğin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesi durumunda üst düzey memurlara seyyanen zam uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi