O Memurların Maaşına 30 Bin TL Zam Yapılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklifle kamuda üst düzey görevlerde bulunan yöneticilere 30 bin liraya kadar seyyanen zam yapılması planlanıyor. Düzenlemenin Genel Kurul’dan geçmesi halinde yaklaşık 30 bin kamu yöneticisinin maaşı önemli ölçüde artacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca asgari ücretli, memurlar ve emekliler alacakları maaş zammına odaklanırken oranların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan bazı üst düzey memurları sevindirecek bir haber geldi. Yönetici kademesindeki memurların maaşlarına seyyanen zam öngören teklif kabul edildi.

Düzenlemeden sayıları 30 bini bulan genel müdür, daire başkanı, kurum başkanı, müfettiş ve uzman gibi kritik görevdeki yöneticilerin yararlanması bekleniyor.

Merkez- taşra statüsü ayrımından kaynaklanan bazı meslek grupları ise yapılacak iyileştirmenin dışında kalacak. Taşra statüsünde sayılan gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet, milli emlak uzmanları, sosyal güvenlik gibi kamu çalışanları seyyanen zamdan yararlanamayacak.

Teklifte öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendisler de yer almadı.

Yapılan değişikliğin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesi durumunda üst düzey memurlara seyyanen zam uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Her Yerinde İstasyonu Var! Ünlü Akaryakıt Devinin Mallarına El Konuldu Türkiye'nin Her Yerinde İstasyonu Var! Ünlü Akaryakıt Devinin Mallarına El Konuldu
Borsada Manipülasyon Operasyonu! Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül ve Aref'e Tutuklama Talebi Borsada Manipülasyon Operasyonu! Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül ve Aref'e Tutuklama Talebi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması