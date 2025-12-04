Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzaktan ve hibrit eğitimle birlikte dijital araçlara ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri için yeni bir destek paketi gündemde. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin teknolojik cihaz alımlarını desteklemeyi hedefleyen önemli bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Teklife göre, öğrencilerin satın alacağı akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) alınmayacak.

DİJİTAL EĞİTİM, MALİYETİ ARTIRDI

Teklifin gerekçesinde, pandemi döneminde benimsenen uzaktan ve hibrit eğitim modellerinin günümüzde de devam ettiğine dikkat çekildi. Bu durumun, yükseköğretimde eğitim gören öğrenciler için teknolojik cihazlara erişimi zorunlu hale getirdiği aktarıldı. Ancak döviz kuru dalgalanmaları ve küresel ekonomik sıkıntılar nedeniyle cihaz fiyatlarının ciddi oranda yükseldiği belirtilerek, hem öğrencilerin hem de ailelerinin artan maliyetler karşısında zorlandığı vurgulandı.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN KRİTİK ADIM

Gerekçede, teknolojik cihazlara erişimde yaşanan zorlukların eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkilediği ifade edildi. Birçok öğrencinin ders materyallerine ulaşmakta, projelerini ve ödevlerini hazırlamakta güçlük çektiği ve bu durumun sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gençleri daha da geriye ittiği kaydedildi. Düzenlemenin, çağın gerektirdiği dijital altyapıya uyumu artıracağı, gençlere verilen önemin somut bir göstergesi olduğu ve uzun vadede nitelikli iş gücünün güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklifle ÖTV ve KDV mevzuatına yeni maddelerin eklenmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

26 yaşından gün almamış bulunmak,

Açık öğretim öğrencisi olmamak,

Yükseköğretim seviyesinde (ön lisans, lisans veya lisansüstü) eğitim görmek,

Cihazı sıfır olarak satın almak,

Satın alınan cihazı en az iki yıl boyunca satmamak

şartlarını sağlayan öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere akıllı telefon, bilgisayar veya tablet alımında ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanabilecek. Cihazın fiyat bandına yönelik herhangi bir sınırlama öngörülmüyor.

Kaynak: AA