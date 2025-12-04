Üniversitelerde QR Kod Zorunlu Hale Geliyor! Sahte Yoklama Devri Bitiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversitelerde yıllardır elle doldurulan yoklama listeleri yerini artık dijital takip sistemlerine bırakıyor. Kağıt israfını ortadan kaldıran bu yeni uygulama, sahte imzaların da önüne geçiyor.

HER DERSE ÖZEL QR KOD OLUŞTURULUYOR

Öğretim görevlileri derse başlamadan önce sistem üzerinden yeni ve tek kullanımlık bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde mobil cihazlarıyla bu kodu tarayarak yoklamaya anında dahil oluyor. Kod, yalnızca kısa bir süre boyunca aktif kalıyor. Böylece ders dışında veya derse geç kalan öğrencilerin dışarıdan yoklama yapmasının önüne geçiliyor.

KONUM DOĞRULAMA İLE SAHTE YOKLAMA TARİH OLUYOR

Bir başka yöntem ise üniversitenin resmi uygulaması üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler uygulamaya giriş yapıp “elektronik yoklama” seçeneğiyle katılım sağlıyor. Konum doğrulama özelliği sayesinde öğrencinin gerçekten sınıfta olup olmadığı sistem tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca cihaz doğrulama ile yalnızca öğrenciye kayıtlı telefon veya tablet üzerinden işlem yapılabiliyor.

ZAMAN VE VERİMLİLİK AVANTAJI

Dijital yoklama sayesinde öğretim görevlileri dersin ilk dakikalarını imza listesine ayırmak zorunda kalmıyor. Yoklamalar anlık olarak sisteme işleniyor ve idari birimler tarafından kolayca takip edilebiliyor. Üniversiteler, bu yöntemle hem güvenilir bir devamlılık kontrolü sağlıyor hem de ders süre kayıplarını minimuma indiriyor.

ÖĞRENCİLER: “DAHA GÜVENLİ BİR YÖNTEM”

Uygulamayı deneyimleyen öğrenciler de sistemden memnun. Konu hakkında görüş bildiren Fırat Turğut, “Başkasının adına imza atılabilir fakat bu manuel imzadan daha güven verici bir durum. Farklı telefondan başka bir öğrencinin hesabına giriş yapmak mümkün ama hocalar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve böyle bir durumda gerekli cezai işlemler okulumuzda uygulanmakta” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi