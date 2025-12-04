Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Aralık Perşembe gününe ait güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde bulutluluk artarken, Kıyı Ege başta olmak üzere bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

EGE’DE YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Tahmin raporuna göre; Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı şeridinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

MARMARA VE İÇ KESİMLERDE SİS ETKİSİ

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği için sürücülere uyarı yapıldı.

DOĞU’DA BUZLANMA VE DON

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sıcaklıkların sıfırın altında görülmesi nedeniyle buzlanma ve don olayının etkili olacağı tahmin ediliyor. MGM, özellikle gece saatlerinde yollarda oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, termometrelerin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı. Rüzgarın ise Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette eseceği bildirildi.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

