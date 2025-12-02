Başkentte Su Kesintisi Alarmı! 30 Saat Sürecek

ASKİ, Ankara genelinde su şebekelerindeki arızalar ve çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiler bazı bölgelerde 30 saati aşabilir.

Başkentte Su Kesintisi Alarmı! 30 Saat Sürecek
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve yürütülen çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

ASKİ’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahallelerinde su verilemeyecek. Bazı alanlarda kesintinin 30 saati aşabileceği belirtildi.

KESİNTİ HANGİ MAHALLELERİ ETKİLEYECEK?

Başkentte özellikle Çankaya ve Mamak ilçelerinde depolardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesinti uygulandı.

Çankaya: Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahalleleri

Mamak: Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin mahalleleri

Yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmayacak. Şebekedeki basınç sorunları nedeniyle suyun yüksek kotlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulabileceği ifade edildi.

ÇEVRE İLÇELERDE DE KESİNTİ VAR

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre bölgelerde de altyapı çalışmaları ve arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor:

Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir başta olmak üzere 30’dan fazla mahallede su verilemiyor.

Polatlı: İlçe merkezindeki ana isale hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerinde gün boyu su kesintisi uygulanacak.

Keçiören, Etimesgut ve Yenimahalle: Bu ilçelerde de bazı mahallelerde şebeke arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

