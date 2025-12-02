İstanbul'a Kar Geliyor! AKOM Beklenen Tarihi Verdi

Yağışlı hava birçok şehirde etkisini gösterirken, gözler İstanbul’daki kar takvimine çevrildi. AKOM toplantısında kente karın hangi tarihler arasında etkili olacağına dair kritik açıklamalar yapıldı. İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih...

Son Güncelleme:
İstanbul'a Kar Geliyor! AKOM Beklenen Tarihi Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte gözler İstanbul’a çevrildi. 1 Aralık itibarıyla birçok kent yağmurla yeni aya adım atarken, megakentte kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama ile beklenen tarihler netleşti.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul’da kar yağışı için en yüksek ihtimalin ocak ayının ilk günleri ile şubat ayının ortası arasında olduğunu duyurdu. Bu dönem, kentin kış koşullarıyla en yoğun şekilde karşılaşacağı zaman dilimi olarak öngörülüyor.

KIŞA HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

İBB’nin Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) binasında düzenlenen “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı”nda hem hava tahminleri hem de kışla mücadele planlaması ele alındı. Toplantıda ulaşım, karla mücadele araçları, tuz stokları ve lojistik önlemler masaya yatırıldı.

ARALIK NORMAL, MART DAHA ILIMAN GEÇECEK

Ergün Cebeci, İstanbul için uzun vadeli meteorolojik beklentiler için, “Aralık ayında yağışlar mevsim normallerine yakın olacak. Ayın son haftasında sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek kış değerlerine ulaşacak. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak başından şubat ortasına kadar. Mart ayında ise daha ılıman ve yağışlı hava bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte İstanbulluların bu kış karla buluşacağı tarih aralığı da resmiyet kazanmış oldu.

Kışa Merhaba! Bu Bölgelerde Kar Yağışı ve Sağanak BekleniyorKışa Merhaba! Bu Bölgelerde Kar Yağışı ve Sağanak BekleniyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul AKOM
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbul’da Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Çıktı İstanbul’da Haftanın İlk Günü Trafik Çilesi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Tarlada 5, Pazarda 70 Lira! 14 Katlık Fiyat Farkı Çiftçiyi Üzdü Tarlada 5, Pazarda 70 Lira! 14 Katlık Fiyat Farkı Çiftçiyi Üzdü
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı
Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış! 'Hiçbir Şeyin Değişeceğini Zannetmiyorum' Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış