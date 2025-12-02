İstanbul'a Kar Geliyor! AKOM Beklenen Tarihi Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte gözler İstanbul’a çevrildi. 1 Aralık itibarıyla birçok kent yağmurla yeni aya adım atarken, megakentte kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama ile beklenen tarihler netleşti.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul’da kar yağışı için en yüksek ihtimalin ocak ayının ilk günleri ile şubat ayının ortası arasında olduğunu duyurdu. Bu dönem, kentin kış koşullarıyla en yoğun şekilde karşılaşacağı zaman dilimi olarak öngörülüyor.

KIŞA HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

İBB’nin Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) binasında düzenlenen “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı”nda hem hava tahminleri hem de kışla mücadele planlaması ele alındı. Toplantıda ulaşım, karla mücadele araçları, tuz stokları ve lojistik önlemler masaya yatırıldı.

ARALIK NORMAL, MART DAHA ILIMAN GEÇECEK

Ergün Cebeci, İstanbul için uzun vadeli meteorolojik beklentiler için, “Aralık ayında yağışlar mevsim normallerine yakın olacak. Ayın son haftasında sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek kış değerlerine ulaşacak. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak başından şubat ortasına kadar. Mart ayında ise daha ılıman ve yağışlı hava bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte İstanbulluların bu kış karla buluşacağı tarih aralığı da resmiyet kazanmış oldu.

Kaynak: AA