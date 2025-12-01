Kışa Merhaba! Bu Bölgelerde Kar Yağışı ve Sağanak Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt illeri ile Adana'nın doğu kesimleri, Aydın'ın ise kıyı bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yer yer güçlü olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatleri ile gece boyunca iç kesimlerde pus ve sis olacağı, ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2-4 derece arasında düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise güney yönlerinden hafif esmesi, zaman zaman orta kuvvette olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir.

