İstanbul’da Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Çıktı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, işe gidiş güzergahlarında trafik yoğunluğunu üst seviyelere çıktı. Hafta başlangıcına denk gelen yağışlı hava nedeniyle, kent genelinde araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.

Ana arterler, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğun trafik akışı yaşanırken, sürücüler özellikle Avrupa Yakası’nda birçok noktada dur-kalk ilerlemek zorunda kaldı. D-100 karayolunda Tuzla’dan başlayarak Avrasya Tüneli girişine kadar uzanan kuyruklar dikkat çekti.

Mecidiyeköy çevresinde hem Ankara hem de Edirne istikametinde trafiğin yoğunlaştığı görülürken, TEM bağlantılarında Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde araçlar zaman zaman tamamen durdu. Firuzköy ve Ispartakule kesimlerinde ise Ankara istikametinde trafik akışı neredeyse durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası’nda yaşanan sıkışıklığa paralel olarak Anadolu Yakası’nda da tablo değişmedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye’den itibaren trafikte ağır ilerleme olduğu gözlendi. Şile Otoyolu’nda Altunizade–Ümraniye arasında da yoğunluk artışı yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk oranı Anadolu Yakası’nda yüzde 90’a ulaşırken, Avrupa Yakası’nda yüzde 69 olarak ölçüldü. İstanbul genelinde ise yoğunluk seviyesi zaman zaman yüzde 80 seviyelerine kadar çıktı.

Uzmanlar, yağış nedeniyle trafik yoğunluğunun gün içinde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

