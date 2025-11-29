Meteoroloji’den Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! Şiddetli Sağanak ve Kar Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaşarak yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük kısmı ile Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Ege Bölgesi (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevresinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Meteoroloji, yeni haftada hava sıcaklıklarında ortalama 5 derecelik bir düşüş yaşanacağını belirtiyor. Sıcaklıkların gerilemesiyle birlikte özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının başlayacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin de görülebileceği uyarısı yapılıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RİSKLERE DİKKAT

MGM, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevresinde görülebilecek çok kuvvetli yağışların, kısa sürede etkili olabileceği ve risk oluşturabileceği vurgulandı.

7 İLE SARI, MUĞLA’YA TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toplam 8 il için kodlu uyarı yayımladı. Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı verilirken, Muğla için bir kademe daha yüksek risk anlamına gelen turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı alan illerde hem sağanak yağışın hem de zaman zaman fırtınanın etkili olacağı ifade edildi. MGM, vatandaşların resmi uyarıları ve günlük hava durumu bültenlerini yakından takip etmelerini, özellikle kıyı ve ulaşım hatlarında dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi