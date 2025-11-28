Zayıflama Kahvesi Ölüm Tuzağı Çıktı! Kilo Vermek İsterken Defalarca Kalbi Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki üç çocuk annesi Özge İkibaş, kilo vermek amacıyla internetten satın aldığı zayıflama kahvesini yaklaşık iki ay boyunca tüketti. Bir gün çalıştığı fabrikada fenalaşarak yere yığılan genç annenin kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen İkibaş, kaldırıldığı hastanelerde uzun bir tedavi süreci geçirdi.

Önce Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen kadın, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar, yakınlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda olayın zayıflama kahvesindeki toksik maddeden kaynaklandığını belirledi.

15 GÜN ENTÜBE, 1.5 AY TEDAVİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay hastanede kaldı. Kalbinin defalarca durduğunu belirten doktorlar, genç annenin hayatta kalmasının büyük şans olduğunu söyledi.

İkibaş ise yaşadığı korku dolu süreci şu sözlerle anlattı:

"Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar."

DEFALARCA KALBİ DURDU

Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat, genç kadının hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu ve müdahaleyle çalıştırıldığını söyledi. Dr. Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." diye konuştu.

UZMANLAR UYARDI! ANİ ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı Doç. Dr. Pınar Ayvat, zayıflama amaçlı satılan kontrolsüz ürünlerin son dönemde sıkça hayatı tehdit eden yan etkilerle hastaneye getirildiğini belirtti. Ayvat, "Çeşitli ilaçlar ve maddeler kullanan gençlerimiz de geliyor, zayıflama ilaçları, çayları ve kahveleri kullanan hanımlarımız da geliyor. Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor.

Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor. Çok daha dikkatli, kontrollü kullanılması gerekiyor. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir." dedi. Ayvat, bu tür ürünlerin sağlık otoritelerinin onayının olup olmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı.

ŞİDDETLİ YAN ETKİLERE DİKKAT

Uzmanlar, internette kontrolsüz şekilde satılan zayıflama ürünlerinin genellikle içeriği belirsiz maddeler barındırdığını, kilo vermek isteyen kişilerin ise mutlaka hekim ve diyetisyen gözetiminde hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Genç annenin yaşadığı bu olay, giderek yaygınlaşan internetten satın alınan zayıflama ürünlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: AA