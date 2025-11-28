Türkiye'nin Yerel Lezzeti Dünyanın En İyileri Arasında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gastronomi alanında saygın bir kaynak tarafından açıklanan “Dünyanın En İyi 100 Yemeği” listesi, Bodrum’un turizmde yükselen çizgisine lezzet yönünden de destek sağladı. Coğrafi işaret taşıyan Bodrum çökertme kebabı, listede 7. sıraya yerleşerek uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

İnce kesilmiş etin, çıtır patateslerin ve yoğurdun uyumuyla hazırlanan çökertme kebabı, Bodrum’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin favorileri arasında yer alıyor. Özellikle yaz sezonunda restoran ve otellerde yoğun talep gören bu özel lezzet, bölgenin gastronomi kimliğini ön plana çıkaran yemeklerin başında geliyor.

100 YEMEK ARASINDA 7. SIRADA

Coğrafi işaret sürecine ilişkin açıklama yapan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Bodrum çökertme kebabını tescil etmek bize nasip oldu. Bu iş için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selma Atabey'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, bunun üstüne dünyanın en iyi 100 yemeği arasından 7'nci oldu. Bundan sonra esas amaç, çökertme kebabının aslına uygun olarak yapılmasını sağlamak. Çünkü herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama aslına uygun yapmıyor. Herhangi bir işletme çökertme kebabını aslına uygun yapmak istiyorsa lütfen belgesini almak için bize müracaat etsin" dedi.

'YÖRESEL VE KÜLTÜREL BİR YEMEĞİMİZ'

Her sene lahmacunla anılan Bodrum'un çökertme kebabıyla anılmasının daha doğru olacağını dile getiren şef Emrah Sarıca, "Çökertme kebabı, yapım aşamasında kibrit patates doğruyoruz. Nişastalı kalmaması ve çıtır olması için soğuk suda iyice yıkamamız gerekiyor. Kurumaması için ince doğranmış etlerimizi tavada yüksek ısıda pişirmemiz gerekiyor. Domates sosumuzu hazırlıyoruz, krema yoğurt hazırlıyoruz. Servis yaparken tabağın altına yoğurttan yatak yapıyoruz, patatesleri ve sonra etleri üzerine koyuyoruz. Bodrum yöresine ait bir yemek, dünyada 100 yemek sırasında 7'nci sırada yer aldı. Yöresel ve kültürel bir yemeğimiz. Her sene lahmacunla anılan Bodrum'un çökertme kebabıyla anılması daha doğru. Turistler arasında çok tercih edilen, Bodrum'da otel ve restoranların menüsünde olan bir yemeğimiz. Dünyada dillere destan bir yemeğimiz. Bodrum gastronomisiyle ön planda, Bodrum sadece deniz, kum, güneş değil kültürel yemekleriyle de tercih edilen bir yer" diye konuştu.

Kaynak: DHA