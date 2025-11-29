İstanbul'un Dibindeki 965 Yıllık Fay Uyandı: Hazırlık Evresi Başladı! Büyük Depremin Ayak Sesleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları uykusundan uyandırdı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı 3.2 olarak ölçülürken deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

965 YILDIR SESSİZ OLAN FAY UYANIYOR

Deprem Jeolojisi Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, yaşanan sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunda etkili olduğunu belirterek çarpıcı bir açıklama yaptı. Uzman isim, 1065 yılında Geyve’de büyük bir yıkıma neden olan aynı fay segmentinin 965 yıl sonra yeniden hareketlilik gösterdiğini vurguladı.

Demirtaş’a göre bu bölgedeki depremler, olası daha büyük bir kırılmanın öncüsü olabilir. Demirtaş "Deprem KAFZ'nun Geyve segmenti ile İznik-Mekece segmenti arasında, en son 1065 yılında deprem üreten 965 yıldır deprem üretmeyen İznik-Mekece segmentinin HAZIRLIK EVRESİ depremlerinden birini temsil etmektedir." dedi.

70 KİLOMETRELİK TEHLİKE ÇEMBERİ

Demirtaş, Pamukova’dan Gemlik Körfezi’ne kadar uzanan hatta son iki yıldır küçük depremlerin arttığına dikkat çekerek uyarıda bulundu. Demirtaş, "İznik-Mekece segmentinin doğu (Pamukova) ve batı (Gemlik Körfezi) komşu segmentlerde son 2 yıldır olan hazırlık evresi depremler yakından izlenmeli ve İznik-Mekece merkezli 70km yarıçaplı alanda kalan kentler depreme hazır hale getirilmelidir." açıklamasında bulundu.

YAPI STOĞU GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Olası bir kırılmada etkilenecek bölgelerde yapıların hızla güçlendirilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, riskin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Fay hattına yakın yaşayan vatandaşların resmi açıklamaları yakından takip etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi