Tarlada 5, Pazarda 70 Lira! 14 Katlık Fiyat Farkı Çiftçiyi Üzdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarımsal üretimde önemli merkezlerden biri olan İznik’te, brokoli üretimi her yıl değişiklik gösterse de genellikle 5 ila 6 bin ton civarında gerçekleşiyor. Artan üretim maliyetlerine rağmen, geçen yılın altında fiyatlarla ürün satmak zorunda kalan çiftçiler mağduriyetlerini dile getirdi. Öte yandan, tüketiciler pazarda tarladaki fiyatın 14 katına satılan brokoliyi yüksek bedelle almak zorunda kalıyor.

ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL

Sebze üretimiyle geçimini sağlayan Çiçekli Mahallesi sakinleri, dip yapan fiyatlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Mahalle Muhtarı Davut Kocabaş, 15 yıldır hem üretim yaptığını hem de tüccar olarak alım satımda bulunduğunu anlattı.

Kocabaş, fiyatların düşüş göstermesi sebebiyle çiftçilerin zarar ettiğini ifade ederek, bu yıl Bursa dışında da brokoli ekimlerinin fazla olduğuna dikkati çekti.

TARLADAN PAZARA 14 KAT FARK

Kocabaş, tarlada brokolinin kilosunun 10 ila 20 lira arasında satıldığını belirterek şunları söyledi: "Buradan İstanbul başta olmak üzere birçok kente brokoli gönderiyoruz. Uzağa gitmeye gerek yok 50 kilometre ötede Bursa'da taneyle 70 lira civarında satılıyor. Biri 500 -700 gram arasında geliyor. Yani 5 liraya tarladan çıkan ürün tezgahta 14'e katlıyor ve tüketiciye 70 liradan satılıyor”

‘FAHİŞ KARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ’

Kocabaş, bazı bölgelerde ürünün daha yüksek fiyatlarla satıldığını gözlemlediğini ifade ederek, "Hale gidene kadar kilosu 30 liraya çıkıyor. Nakliyesi, kar farkı derken normal. Oradan tezgaha tanesinin 60-70 liraya çıkmasını biz de anlamıyoruz. Buna yönelik önlem alınmalı, fahiş kar engellenmeli” dedi.

LODOS ARZI ARTIRDI, FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Fiyatların düşmesinde lodosun da etkili olduğunu belirten Kocabaş, “Bir ayda hasat edilmesi gereken ürün bir haftada olgunlaştı. Hızlı gelişti ürün ve çiftçi tarladaki ürünü zorunlu hasat etti. Talep zaten belli bu üründe. Piyasaya birden fazla ürün girince fiyatlar en dip seviyesini gördü ancak tüketiciye çok yansımadı” diye konuştu.

Kaynak: İHA