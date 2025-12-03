Meteoroloji’den Türkiye Genelinde Uyarı! Yağış Yok, Sis ve Pus Kapıda
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağış görülmeyecek. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı bölgelerde parçalı bulutluluk görülürken, diğer kesimlerin az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Bursa: 15°C — Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 17°C — Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 16°C — Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 14°C — Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerde zamanla çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis yer yer etkili olabilir.
Afyonkarahisar: 13°C — Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 16°C — Az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir: 18°C — Parçalı bulutlu, ilerleyen saatlerde çok bulutlu
Muğla: 14°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Bölgenin batısında zamanla çok bulutlu hava hâkim olurken, iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Adana: 22°C — Az bulutlu
Antalya: 22°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Hatay: 17°C — Az bulutlu
Isparta: 15°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis etkili olabilir.
Ankara: 12°C — Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 12°C — Parçalı ve az bulutlu
Konya: 13°C — Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 9°C — Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 14°C — Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 16°C — Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 20°C — Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 17°C — Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde sis ve pus oluşabilir.
Amasya: 13°C — Parçalı bulutlu
Rize: 16°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 16°C — Parçalı bulutlu
Trabzon: 15°C — Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece kuzey kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus görülebilir.
Erzurum: 6°C — Parçalı bulutlu
Kars: 7°C — Parçalı bulutlu
Malatya: 6°C — Parçalı bulutlu
Van: 7°C — Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece kuzey kesimlerde pus ve sis oluşabilir.
Batman: 12°C — Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 14°C — Parçalı bulutlu
Gaziantep: 16°C — Parçalı bulutlu
Mardin: 14°C — Parçalı bulutlu
