Meteoroloji’den Türkiye Genelinde Uyarı! Yağış Yok, Sis ve Pus Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı bölgelerde parçalı bulutluluk görülürken, diğer kesimlerin az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Bursa: 15°C — Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 17°C — Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 16°C — Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 14°C — Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerde zamanla çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis yer yer etkili olabilir.

Afyonkarahisar: 13°C — Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 16°C — Az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İzmir: 18°C — Parçalı bulutlu, ilerleyen saatlerde çok bulutlu

Muğla: 14°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Bölgenin batısında zamanla çok bulutlu hava hâkim olurken, iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Adana: 22°C — Az bulutlu

Antalya: 22°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hatay: 17°C — Az bulutlu

Isparta: 15°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis etkili olabilir.

Ankara: 12°C — Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 12°C — Parçalı ve az bulutlu

Konya: 13°C — Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 9°C — Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 14°C — Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 16°C — Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 20°C — Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 17°C — Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde sis ve pus oluşabilir.

Amasya: 13°C — Parçalı bulutlu

Rize: 16°C — Parçalı bulutlu

Samsun: 16°C — Parçalı bulutlu

Trabzon: 15°C — Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece kuzey kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus görülebilir.

Erzurum: 6°C — Parçalı bulutlu

Kars: 7°C — Parçalı bulutlu

Malatya: 6°C — Parçalı bulutlu

Van: 7°C — Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece kuzey kesimlerde pus ve sis oluşabilir.

Batman: 12°C — Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 14°C — Parçalı bulutlu

Gaziantep: 16°C — Parçalı bulutlu

Mardin: 14°C — Parçalı bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi