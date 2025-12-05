Visa’dan Suriye Hamlesi! Faaliyetlere Başlıyor

Dijital ödeme hizmetleri sunan Visa’dan kritik bir karar geldi. Suriye Merkez Bankası ile dijital ödeme ekosistemini oluşturmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak için stratejik yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyuran şirket, Suriye'nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek için faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Visa, Suriye’nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla önemli bir iş birliği adımı attı. Şirketten yapılan açıklamada, bu hedef doğrultusunda Suriye Merkez Bankası başta olmak üzere ülkedeki finansal otoriteler ve çeşitli kurumlarla ortaklık kurulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu ortaklığın, ülkenin dijital finans altyapısını modern standartlara taşımayı amaçlayan stratejik bir yol haritasına dayandığı vurgulandı.

Visa'nın Suriye'de faaliyetlerine başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, aşamalı bir dijitalleşme planı kapsamında küresel standartlara uygun, dayanıklı ve geleceğe dönük bir ödeme ekosistemi kurulmasına destek verileceği ifade edildi. Böylece Suriye’de uzun süredir ihtiyaç duyulan modern bir elektronik ödeme altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, sürecin ilk aşamasında öncelik, ülkedeki lisanslı finans kuruluşlarıyla işbirliği yaparak güvenli, sağlam ve sürdürülebilir bir ödeme altyapısı geliştirmek olacak. Visa, bu işbirliği sayesinde tüketici ve işletmelerin hem yerel hem de uluslararası finansal işlemlere daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.

