Visa’dan Suriye Hamlesi! Faaliyetlere Başlıyor

Visa, Suriye’nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla önemli bir iş birliği adımı attı. Şirketten yapılan açıklamada, bu hedef doğrultusunda Suriye Merkez Bankası başta olmak üzere ülkedeki finansal otoriteler ve çeşitli kurumlarla ortaklık kurulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu ortaklığın, ülkenin dijital finans altyapısını modern standartlara taşımayı amaçlayan stratejik bir yol haritasına dayandığı vurgulandı.

SURİYE’DE FAALİYET BAŞLIYOR

Visa'nın Suriye'de faaliyetlerine başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, aşamalı bir dijitalleşme planı kapsamında küresel standartlara uygun, dayanıklı ve geleceğe dönük bir ödeme ekosistemi kurulmasına destek verileceği ifade edildi. Böylece Suriye’de uzun süredir ihtiyaç duyulan modern bir elektronik ödeme altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, sürecin ilk aşamasında öncelik, ülkedeki lisanslı finans kuruluşlarıyla işbirliği yaparak güvenli, sağlam ve sürdürülebilir bir ödeme altyapısı geliştirmek olacak. Visa, bu işbirliği sayesinde tüketici ve işletmelerin hem yerel hem de uluslararası finansal işlemlere daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.