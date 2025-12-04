Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet kasalarının boşaltılmasıyla ortaya çıkan soygun Türkiye’yi şoke etti. 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşle İngiltere’ye kaçtığı belirtilen Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, annesinin ifadeleri olayın seyrini değiştirdi.

Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler
Şaşkına çeviren olay, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

25 KİLO ALTIN, 50 KİLO GÜMÜŞÜ ALIP SIRRA KADEM BASTI

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

ANNESİ İLK KEZ KONUŞTU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle arama talep edilen Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek, "Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı.

Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar.

BİZE "TATİLDEYİM" DEDİ

Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin.

Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar" dedi. Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan adliyedeki soygunla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Kemal D., emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: DHA

