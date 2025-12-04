Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar… Eşinin Mesleği Şaşkınlık Yarattı

Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkan 154 milyon liralık dev vurgun, adliye tarihinde benzeri görülmemiş bir skandal olarak tarihe geçti. Adli emanet kasalarını boşaltıp market arabasıyla altın ve gümüşleri dışarı çıkardığı belirlenen katip Erdal Timurtaş’ın, ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan büyük çaplı hırsızlık olayı, yargı camiasını sarstı. Adli emanet kasasının soyulduğu ve içeriden yaklaşık 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, adli emanet biriminden sorumlu katip Kemal Demir gözaltına alındı. İncelemelerde, emanet bürosunda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş’ın değerli metalleri siyah poşetlere doldurup market arabasına benzer tekerlekli bir araçla adliyeden çıkardığı belirlendi.

VURGUN DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık, Emanet Bürosu’ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısının 1 Aralık’ta yaptığı rutin denetim sırasında fark edildi. 2021’den bu yana büroda görevli olan Erdal Timurtaş’ın, “Ailevi sorunlarım var” diyerek yıllık izne ayrılması ve uzun süre işe gelmemesi üzerine savcı, anahtarı katip Kemal Demir’de bulunan kasalarının açılmasını istedi. Kasaların tamamen boş olduğu görüldü.

ALTIN KAÇAKÇILIĞI DOSYALARINDAN ÇALINMIŞ

Yapılan incelemelerde, çalınan emanetlerin, son aylarda göçmenlerin karıştığı altın kaçakçılığına ilişkin dosyalara ait olduğu anlaşıldı. Timurtaş’ın götürdüğü altın ve gümüşlerin toplam değerinin 154 milyon lira olduğu tespit edildi.

İKİ KATİBE GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma derinleştirilirken, olayla bağlantılı olarak Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı kararı verildi.

KAÇIŞ PLANI AYLAR ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ

Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmalarda Erdal Timurtaş’ın kaçışını uzun süre önce planladığını ortaya çıktı. Timurtaş’ın, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte 19 Kasım günü saat 08.22’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye çıktığı belirlendi.

Ayrıca daha önce de bir kez İngiltere’ye gittiği ve mart ayında vize başvurusu için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı tespit edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı verilirken, gözaltına alınan Kemal Demir’in sorgusu sürüyor. Adli emanet bürosunda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin ifadeleri alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

‘ALLAH ÇARŞINIZI PAZAR ETSİN’ MESAJI

Olayın yankıları sürerken, Erdal Timurtaş’ın yakın çevresine “Altınları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin” şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Emanet bürosunda görevli savcının iki ayda bir denetim yaptığı, son denetimin ise 2 Ekim’de gerçekleştirildiği; o tarihte kasalardaki değerli eşyaların yerinde olduğu tespit edildi.

EŞİ SINIF ÖĞRETMENİYMİŞ

Sabah’ın haberine göre, son dönemlerin en büyük emanet vurgununa imza atan Erdal Timurtaş’ın eşi E. Timurtaş’ın, Esenyurt’ta bir ilkokulda ücretli sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Ayrıca çevresine, “Biz vizemizi aldık İngiltere’ye yerleşeceğiz” dediği öğrenildi.

Polis, okul çevresinde ve bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: Sabah

