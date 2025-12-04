Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’da Veli Yücel’in (36) kullandığı otomobil, Kütahya–Tavşanlı çevre yolunda bulunan Bölücek Kavşağı’nda, M.Y. yönetimindeki yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye ve polis sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücü Veli Yücel’in yanı sıra otomobilde bulunana Fas vatandaşı Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz kesinleşmeyen biri kadın iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı cenazeler, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

SİS VE HIZ ŞÜPHESİ

Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis ve aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA