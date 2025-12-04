Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü
Kütahya’da bir otomobilin TIR’a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada, ikisi kadın toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Sis ve aşırı hızın etkili olduğu belirtilen kazanın ardından cenazeler Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kütahya’da Veli Yücel’in (36) kullandığı otomobil, Kütahya–Tavşanlı çevre yolunda bulunan Bölücek Kavşağı’nda, M.Y. yönetimindeki yüklü TIR’a arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye ve polis sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücü Veli Yücel’in yanı sıra otomobilde bulunana Fas vatandaşı Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz kesinleşmeyen biri kadın iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı cenazeler, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
SİS VE HIZ ŞÜPHESİ
Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis ve aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA