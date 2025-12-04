Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü

Kütahya’da bir otomobilin TIR’a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada, ikisi kadın toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Sis ve aşırı hızın etkili olduğu belirtilen kazanın ardından cenazeler Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’da Veli Yücel’in (36) kullandığı otomobil, Kütahya–Tavşanlı çevre yolunda bulunan Bölücek Kavşağı’nda, M.Y. yönetimindeki yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye ve polis sevk edildi.

Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü - Resim : 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücü Veli Yücel’in yanı sıra otomobilde bulunana Fas vatandaşı Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz kesinleşmeyen biri kadın iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı cenazeler, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü - Resim : 2

SİS VE HIZ ŞÜPHESİ

Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis ve aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kütahya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de HSK'nın Atama Kararları Resmi Gazete'de
X'te Erişim Sorunu! Twitter Çöktü mü? X'te Erişim Sorunu! Twitter Çöktü mü?
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti!
Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat
Kanserle Savaşan Sanatçı Soner Olgun'dan Haber Var Kanserle Savaşan Sanatçıdan Haber Var
Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü
HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de HSK'nın Atama Kararları Resmi Gazete'de