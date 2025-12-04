HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de

HSK tarafından 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından imza atılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı. Adli yargıda 1204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı.

HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de - Resim : 1

TOPLAM 1351 KİŞİ ATANDI

Toplamda 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

