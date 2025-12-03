X'te Erişim Sorunu! Twitter Çöktü mü?

En popüler sosyal medya platformlarından X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren pek çok kullanıcı “Twitter çöktü mü?” sorusu sorarken, erişim sorununa ilişkin şikayetlerini bildirdi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X (eski adıyla Twitter) hakkında birçok kullanıcı, 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 23.00 itibarıyla erişim sorunu ve kesinti bildiriminde bulunmaya başladı.

Kullanıcıların şikayetlerine göre, platforma giriş yapılamaması, akışın yenilenememesi, bildirimlerin görünmemesi, DM’lerin gönderilememesi ve giriş hatalarının yaşanması gibi sorunlar sebebiyle “Twitter çöktü mü?” sorusu sorulmaya başlandı.

BİLDİRİMLERDE ARTIŞ

Sosyal medya uygulamalarındaki kesintileri takip eden Downdetector'a yapılan bildirimlere göre, son 24 saat içerisinde raporlarda akşam saatlerinde artışlar olduğu gözlemlendi. Ancak X yönetimi henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

