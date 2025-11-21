Kullanıcılar Erişemiyor... X Çöktü mü?

X kullanıcıları akşam saatlerinde giriş ve akış sorunları yaşadığını bildirirken, Downdetector’da hata raporları hızla arttı. Platformdan ise resmi bir kesinti açıklaması gelmedi.

Kullanıcılar Erişemiyor... X Çöktü mü?
X'te (eski adıyla Twitter) pek çok kullanıcı giriş sorunu yaşadığını bildirince, 'X çöktü mü?' tartışması kısa sürede gündemin üst sırasına yerleşti. Akışın yenilenmediği, bildirimlerin görünmediği ve bazı hesaplara erişilemediği yönündeki paylaşımlar artarken, aynı saatlerde Downdetector verilerinde de hata bildirimlerinde belirgin bir yükseliş görüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Henüz erişim sorununa ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılarsa hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde yaşanan bu aksamanın olası bir teknik arızadan mı, bölgesel bir kesintiden mi kaynaklandığını merak ediyor. Sorunun kaynağıyla ilgili resmi bir bilgi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

