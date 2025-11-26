AP, Sosyal Medyada 16 Yaş Sınırını Onayladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği genelinde çocukların sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirilmesi yönündeki önergeyi onayladı. Strazburg’daki oturumda kabul edilen önerge, çocukların çevrimiçi ortamlarda maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal risklerin giderek arttığını vurguluyor.

Metinde sosyal medya platformları için asgari yaş sınırı önerilirken, özellikle yapay zeka destekli uygulamalara erişimin 16 yaş üstüyle sınırlandırılması gerektiği belirtildi. 13-16 yaş arasındaki çocukların platformlara yalnızca ebeveyn izniyle girebilmesi, daha küçüklerinse tamamen erişimden uzak tutulması talep edildi.

ZORUNLU YAŞ DOĞRULAMA TALEBİ

AP ayrıca, tüm AB ülkelerinde zorunlu bir yaş doğrulama sisteminin hayata geçirilmesini istedi. Buna ek olarak bağımlılık davranışını tetikleyen sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, ödül döngüleri, uygulama içi para birimleri, çarkıfelek ve 'ilerlemek için ödeme' tarzı mekanizmaların reşit olmayanlar için yasaklanması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA