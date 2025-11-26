Hong Kong'da Büyük Yangın! Dev Komplekste Alevler 8 Gökdeleni Sardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde iki bin konutlu komplekste çıkan yangın sekiz gökdeleni tamamen sardı.

Yangının, binaların dış cephesine kurulan bambu iskelelerin alev almasıyla hızla yayıldığı bildirildi.

Yerel medya, alevlerin kısa sürede 8 gökdelene birden sıçradığını ve içeride mahsur kalanların tahliye edilemediğini aktardı.

Olay yerinden canlı yayınlanan görüntülerde, dış cephe boyunca yükselen yoğun alevler ve gökyüzüne doğru yayılan koyu siyah dumanlar görülüyor.

EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong İtfaiye Hizmetleri Departmanı, yangının yerel saatle öğleden sonra başladığını ve kısa sürede ikinci en yüksek acil durum seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Yetkililer, iki bin konutlu komplekste, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi