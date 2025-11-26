Hong Kong'da Büyük Yangın! Dev Komplekste Alevler 8 Gökdeleni Sardı

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki yüksek katlı bir konut kompleksi alevlere teslim oldu. Sekiz gökdeleni saran büyük yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İçeride mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor.

Son Güncelleme:
Hong Kong'da Büyük Yangın! Dev Komplekste Alevler 8 Gökdeleni Sardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde iki bin konutlu komplekste çıkan yangın sekiz gökdeleni tamamen sardı.

Yangının, binaların dış cephesine kurulan bambu iskelelerin alev almasıyla hızla yayıldığı bildirildi.
Yerel medya, alevlerin kısa sürede 8 gökdelene birden sıçradığını ve içeride mahsur kalanların tahliye edilemediğini aktardı.

Olay yerinden canlı yayınlanan görüntülerde, dış cephe boyunca yükselen yoğun alevler ve gökyüzüne doğru yayılan koyu siyah dumanlar görülüyor.

EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong İtfaiye Hizmetleri Departmanı, yangının yerel saatle öğleden sonra başladığını ve kısa sürede ikinci en yüksek acil durum seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Yetkililer, iki bin konutlu komplekste, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yangın Hong Kong
Son Güncelleme:
Venezuela Lideri Maduro, Simon Bolivar'ın Kılıcıyla Meydan Okudu Maduro, Simon Bolivar'ın Kılıcıyla Meydan Okudu
İtalya'da Kadın Cinayetlerine İlişkin Tarihi Karar! İtalya'da Kadın Cinayetlerine İlişkin Tarihi Karar!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu! Tutukluluğu Devam Edecek Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu
O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu