İtalya'da Kadın Cinayetlerine İlişkin Tarihi Karar!

İtalya Parlamentosu, tarihi bir karar aldı. Kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak tanımlayan ve faile ömür boyu hapis öngören düzenlemeyi oybirliğiyle kabul etti.

Roma’da Temsilciler Meclisi, sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı ve kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak tanımlayan yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Böylece Ceza Kanunu’na eklenen yeni madde, bir kadının yalnızca 'kadın olduğu için' nefret veya baskı amacı taşıyan eylemlerle öldürülmesi halinde failin doğrudan ömür boyu hapse mahkûm edilmesini öngörüyor.

Tasarı, Senato’dan geçtiği temmuz ayının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde alt mecliste de onaylanarak yürürlüğe girdi. Başbakan Giorgia Meloni, yasayı 'kadınlara yönelik şiddete karşı siyasetin ortak iradesi' olarak nitelendirdi. Bu arada İtalya'da bu yıl 1 Ocak–20 Ekim arasında 85 kadın katledildi.

Kaynak: AA

