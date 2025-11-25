MİT Başkanı Kalın Kahire'de! Gazze İçin Üçlü Zirve

MİT Başkanı Kalın, Katar Başbakanı Al Thani ve Mısır İstihbarat Şefi Reşad Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de artan ihlaller karşısında ateşkesin ikinci aşamasına geçiş ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

MİT Başkanı Kalın Kahire'de! Gazze İçin Üçlü Zirve
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Gazze’deki ateşkes sürecini ele almak üzere Kahire’de bir araya geldi.

Üçlü görüşmede, İsrail’in Gazze Şeridi’nde artan ihlalleri karşısında ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş, sürecin korunması için ABD ile koordinasyonun artırılması ve ortak çabaların yoğunlaştırılması değerlendirildi. Taraflar ayrıca, ateşkesin sürdürülebilirliği için her türlü engelin ortadan kaldırılması, ihlallerin engellenmesi ve Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

