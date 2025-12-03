Akdeniz'de Deprem! 4 Büyüklüğünde Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan depremler endişe yaratıyor. Son olarak Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.35'te merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA