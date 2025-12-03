Türkiye'yi Yasa Boğan Yangın Faciasında Flaş Gelişme: Sorumlu İsim Tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin sorumlu müdürü tutuklandı.

Türkiye'yi Yasa Boğan Yangın Faciasında Flaş Gelişme: Sorumlu İsim Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin bir gelişme yaşandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlendi.

Raporda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Türkiye'yi Yasa Boğan Yangın Faciasında Flaş Gelişme: Sorumlu İsim Tutuklandı - Resim : 1

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti... Fabrika Sahibi Cezaevinde Öldü!Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti... Fabrika Sahibi Cezaevinde Öldü!Güncel
Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı YükseldiDilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı YükseldiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Kocaeli
RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık' RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bursa'da Feci Kaza! İşçi Servisi ile Ticari Araç Birbirine Girdi: 11 Yaralı İşçi Servisiyle Feci Kaza! 11 Yaralı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması