Bursa'da Feci Kaza! İşçi Servisi ile Ticari Araç Birbirine Girdi: 11 Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da Feci Kaza! İşçi Servisi ile Ticari Araç Birbirine Girdi: 11 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde, saat 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Kurşunlu’dan İnegöl yönüne giden Cayan K. (33) yönetimindeki 16 BSM 687 plakalı hafif ticari araç, dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen Mustafa G. (40) idaresindeki 16 S 8363 plakalı su fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç, yol kenarındaki ağaca ve enerji nakil hattına ait beton direğe çarparak durabildi.

Bursa'da Feci Kaza! İşçi Servisi ile Ticari Araç Birbirine Girdi: 11 Yaralı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEDE

Kazada her iki araç sürücüsü ve işçi servisinde bulunan 9 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan sürücüler ve Ramazan K. (38), Mesude Y. (48), Fatma B. (49), Seyran V. (42), ve Veysel A. (35) isimli yolcular ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 4 yaralı işçi ise yine ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da Feci Kaza! Ünlü Estetik Doktoru Zülfü Akşit Trafik Kazasında Hayatını KaybettiAnkara'da Feci Kaza! Ünlü Estetik Doktoru Zülfü Akşit Trafik Kazasında Hayatını KaybettiGüncel
Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa kaza
Barış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis Talebi Barış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis Talebi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık' RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması