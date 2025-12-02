Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...

Amasya’nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının karıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 20.01’de yapılan ihbarda, Samsun istikameti Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği mevkisinde cezaevi nakil aracının da bulunduğu bir trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

HAFİF YARAYLA ATLATTILAR

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, trafik ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada, İstanbul’dan çeşitli illere nakledilmekte olan 12 hükümlü, 9 jandarma personeli ile cezaevi nakil aracında görevli 2 sürücü olmak üzere toplam 23 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Trafik kazası Amasya
